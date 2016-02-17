Кройфф: «Пенальти Месси взволновал меня»

Бывший главный тренер "Барселоны" Йохан Кройфф прокомментировал розыгрыш пенальти Лионелем Месси и Луисом Суаресом в матче 24-го тура Примеры против "Сельты" (6:1).

"Как это может быть проявлением неуважения? В мое время о таком и подумать не могли – в этом же нет никакого смысла. Это футбол, развлечение, игра. Месси так и поступает: он получает удовольствие и развлекает людей.

О каком неуважении можно говорить, если "Сельта" так хорошо играла? Настоящая глупость состоит в том, чтобы не признавать того факта, что "Сельта" провела отличный матч. Браво был одним из лучших на поле, он спас свою команду от двух или трех голов, и для "Барселоны" все не было так уж легко.

Поступок Месси взволновал меня", – сказал Кройфф.

Также голландец вспомнил аналогичный розыгрыш пенальти в своем исполнении.

"Все были удивлены. Судья подошел ко мне и спросил: "А так можно?". Конечно, можно. Что запрещенного я сделал?".