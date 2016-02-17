«Спартак» определился с соперниками по товарищеским матчам на кипрском сборе

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Стали известны соперники московского "Спартака" по товарищеским матчам на кипрском предсезонном сборе.
22 февраля "Спартак" сыграет с молдавским "Шерифом", 25-го - с кипрским АПОЭЛ, а 28-го встретится с екатеринбургским "Уралом". Кипрский сбор красно-белых продлится до конца февраля и команда вернется в Москву 1 марта.