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    «Спартак» определился с соперниками по товарищеским матчам на кипрском сборе

    Стали известны соперники московского "Спартака" по товарищеским матчам на кипрском предсезонном сборе.

    22 февраля "Спартак" сыграет с молдавским "Шерифом", 25-го - с кипрским АПОЭЛ, а 28-го встретится с екатеринбургским "Уралом". Кипрский сбор красно-белых продлится до конца февраля и команда вернется в Москву 1 марта.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.02.2016 14:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 16:32


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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 16:31

      УДАЧИ ЛУЧШЕМУ И САМОМУ ПОПУЛЯРНОМУ КЛУБУ РОССИИ!!!

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