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    Новый стадион «Краснодара» обойдется в 20 миллиардов

    Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о скором открытии своей собственной арены, которая обошлась в сумму более 20 миллиардов рублей.

    "Мы хотим сделать арену, чтобы ей гордились. Понятно, что такие объекты не отбивают вложенные затраты. Открытие? В конце июля-начале августа планируем открытие. Пока вместительность будет 34 тысячи, но мы сможем нарастить ее до 40", - рассказал Галицкий в эфире телеканала "Россия 24".

    Известно, что коррекция сметы не будет превышать 10 процентов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 11:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 17 февраля 2016, 17:27

      новый стадион в Питере в 700 почувствуйте разницу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 февраля 2016, 20:40

      И чего все кптят на Питер? Звенит-арена будет в два раза больше! Да строят её не на юге, и не на чистой лужайке. Если и бросать камушки, то в Лужники - сколько помню, их всё перестаивают)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 16 февраля 2016, 16:59

      молодцы,что сказать,строят и строят-клуб,стадион,не то что зинаидовцы-только воруют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      vhook 16 февраля 2016, 16:15

      ппц, вот что значит строит объект реальный хозяин, а не госкорпорация. Арутюнян, как и Федун, без помпы построили, а ГП только успевает смету увеличивать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:32

      Да-а, Гинер только и переносит сроки открытия своего торгово-развлекательного центра, а Арутюнян без лишней шумихи делает дело.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 февраля 2016, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а "Унитаз-арена" уже 35 млрд. ЕВРО перевалила))))))

      -6
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      Рейтинг: +354

      REDAT > REDWHITE_ 16 февраля 2016, 15:15

      У "Спартака"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 февраля 2016, 11:12

      Пора отменять скидки в магните

      3
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