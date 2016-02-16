Ари: «На игры со «Спартаком» меня мотивировать не нужно»

Экс-форвард "Спартака" Ари, выступающий ныне за "Краснодар", рассказал, по какой причине любит матчи против своего бывшего клуба.

"Титулованный клуб, много болельщиков, а теперь еще и прекрасный стадион. Нет, "Спартак" – это великолепная возможность показать все, что умеешь. Никого на такие игры мотивировать не нужно. Если, конечно, ты спортсмен.

Я люблю спорить, соревноваться, конкурировать и быть первым. "Спартак" я люблю за то, что он играет в тот футбол, который позволяет мне показать свои лучшие качества. В обороне спартаковцы всегда играют широко, оставляя много пространства. Мне есть куда бежать, куда открываться. Это тот футбол, который мне по душе", – отметил Ари.