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    Калиниченко: «Давыдов явно не понял, в какую команду он попал»

    Экс-хавбек "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что вина за уход в аренду форварда красно-белых Дениса Давыдова целиком лежит на самом игроке. Напомним, нападающий проведет остаток сезона в чешской "Младе Болеслав".

    "Я читал комментарий Дмитрия Аленичева по этому поводу и согласен, что нужно выкладываться до конца на каждой тренировке и в каждом матче. Давыдов явно не понял, в какую команду он попал, и что такое "Спартак". Видимо, проблема в плохом отношении к делу, которое тренерский штаб не стал терпеть, ведь ни один наставник не стал бы отказываться от хорошего футболиста.

    Аренда – это воспитательные меры для Давыдова, и в этом целиком и полностью его вина. Этот переход должен пойти на пользу Денису, в противном случае впору думать о карьере в другом клубе или даже виде спорта. Давыдов должен собраться и думать не только о контракте", – сказал Калиниченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 21:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 16 февраля 2016, 11:00

      Был уже у нас Павел Яковлев, та же песня. Деньги большие портят молодых пацанов. Это уже прописная истина нашего футбола!

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