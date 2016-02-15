Президент «Урала»: «У нас и после ухода Ерохина с Подберезкиным неплохой состав»

Президент "Урала" Григорий Иванов признал, что его клубу очень сложно бороться с уходом ведущих игроков, так как они получают более выгодные финансовые предложения от других команд.

"У нас и после ухода Ерохина с Подберезкиным неплохой состав. Ищем нападающего, хоть и нелегкая это задача. Асеведо продлили на два года. Правда, еще у четверых контракты скоро заканчиваются — тоже нужно что-то решать. Посмотрим. Первую часть сезона провели хорошо — и у футболистов система координат сдвинулась.

Говорю тому же Подберезкину: опустись на землю, посмотри на экономическую ситуацию в стране. Какое там! Они словно в другом мире живут. Знаете премиальные за победу в одном из региональных клубов Премьер-лиги? По миллиону на человека. А в "Урале" — 300 тысяч рублей. Как нам с ними бороться?" — сказал руководитель екатеринбургского клуба.