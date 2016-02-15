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    Президент «Урала»: «У нас и после ухода Ерохина с Подберезкиным неплохой состав»

    Президент "Урала" Григорий Иванов признал, что его клубу очень сложно бороться с уходом ведущих игроков, так как они получают более выгодные финансовые предложения от других команд.

    "У нас и после ухода Ерохина с Подберезкиным неплохой состав. Ищем нападающего, хоть и нелегкая это задача. Асеведо продлили на два года. Правда, еще у четверых контракты скоро заканчиваются — тоже нужно что-то решать. Посмотрим. Первую часть сезона провели хорошо — и у футболистов система координат сдвинулась.

    Говорю тому же Подберезкину: опустись на землю, посмотри на экономическую ситуацию в стране. Какое там! Они словно в другом мире живут. Знаете премиальные за победу в одном из региональных клубов Премьер-лиги? По миллиону на человека. А в "Урале" — 300 тысяч рублей. Как нам с ними бороться?" — сказал руководитель екатеринбургского клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2016 10:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 февраля 2016, 16:37

      Да обидно что бабло побеждает всё, 300 000 за игру это с моей точки зрения немало.

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