Овчинников: «Акинфеев как и прежде является основным голкипером сборной»

Старший тренер ЦСКА и наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников заявил, что пост номер один в воротах национальной команды по-прежнему принадлежит голкиперу армейского клуба Игорю Акинфееву.

– После неудач на ЧМ-2014 многих волновало психологическое состояние Акинфеева. Сейчас с Игорем все нормально? К Евро-2016 он будет морально готов?

– Да он и был в нормальном состоянии. Как всегда, преувеличили. Вспомните, какие мячи в Бразилии пропускал Касильяс в каждом матче! Вот там – натуральная катастрофа! Конечно, неприятно, когда на тебя выливают ведро помоев. Но не трагедия, из-за этого уж точно никто вешаться не пойдет. Человек переварит негатив и постарается доказать, что по-прежнему является отличным, уверенным в себе вратарем. Чем Игорь и занимается. Он как был номером один в сборной, так им и остается. Не могу говорить за Акинфеева, но со стороны выглядит так: он спокойно пережил то, что произошло.