Сафонов: «По Давыдову варианты прорабатываются и в Европе»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, рассказал о возможной смене команды своего клиента.

– Как прокомментируете грядущую аренду Дениса?

– Как ситуацию, которую назвал бы так – "ничего особенного не происходит". На поле выходят 11 человек, и если Денис не попадает в состав, надо искать варианты, как получить игровую практику. Пусть зарплата будет в 5-6 раз меньше, зато футболист 95-го года рождения не сидит на лавке, а играет – это для него сейчас главное.

– Какие варианты есть?

– Варианты прорабатываются, в том числе в Европе.

– Но готов ли сам игрок потерять в деньгах, причем очень существенно?

– Неужели лучше сидеть в золотой клетке? Лучше сделать шаг назад, но потом, если все получается хорошо и футболист выходит на поле, делаем уже два шага вперед. Поиграет в другой команде, а вернется уже в другом статусе.