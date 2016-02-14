«Барселона» - «Сельта». Онлайн-трансляция

В матче первого круга в Виго "Сельта" унизила "Барселону", обыграв сине-гранатовых со счетом 4:1. Наверняка, в столице Каталонии не забыли ту игру, сегодня "Барса" попытается крупно обыграть соперника, к тому же обескровленного травмами ведущих игроков.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Сельта". Начало в 22:30, не пропустите.