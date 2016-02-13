Бергстрем: «Мечтаю выиграть с «Рубином» российский чемпионат»

Новичок "Рубина" Эмиль Бергстрем отметил, что переход в казанский клуб является для него шагом вперед, а также признался, что мечтает завоевать звание чемпиона России со своей новой командой. Напомним, что 22-летний защитник перебрался в российский клуб в начале этого месяца из "Юргордена".

"Мне необходимо сделать следующий шаг, и "Рубин" – это шаг вперед. Хочу принести пользу новому клубу. Для меня это отличная возможность вырасти, ведь российская лига очень хороша.

Конечно, я слышал стереотипы о России и русских людях – медведи, водка… Но, думаю, русские не такие. Я уже получил представление о вас на сборах от игроков и персонала. Думаю, русские – великолепные люди.

Надеюсь узнать о России больше. Подучу русский язык, смогу свободно разговаривать и заведу много друзей.

Раньше была мечта – стать профессионалом и уехать играть за рубеж. Сейчас я здесь и очень счастлив. Теперь мечта – выиграть как можно больше титулов. Мечтаю выиграть российский чемпионат, Лигу Европы. Надеюсь когда-нибудь поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Хочу играть в Европе и добиваться успехов", – сказал Бергстрем.