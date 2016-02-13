Фернандеш: «Не исключаю, что покину «Локомотив»

Полузащитник "Локомотива" Мануэль Фернандеш не исключил, что по окончании нынешнего сезона покинет московский клуб. По словам футболиста, он хочет чаще выходить в стартовом составе железнодорожников.

"Я до сих пор вспоминаю время, проведенное в "Бенфике". Я ушел из-за травмы, так как было недопонимание между мной и медицинским штабом клуба. Если бы тогда немного потерпел, до сих пор играл бы в Лиссабоне. По поводу сборной мне сказали, что не вызывают в команду, поскольку не видят моей игры в "Локомотиве". Чтобы вернуться в национальную команду, мне нужно выходить в стартовом составе", - сказал португалец.