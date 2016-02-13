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    «Кубань» не заинтересована в приобретении Соловьева

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев опроверг информацию об интересе его клуба к полузащитнику "Зенита" Ивану Соловьеву.

    — Новичков еще ждете?

    — Конечно, надеемся взять футболистов. Вспомните, кто от нас ушел — Ткачев, Игнатьев, Мельгарехо, Аршавин, ведущие футболисты, лидеры. Опытные мастера "Кубани" очень пригодятся.

    — Сообщалось, что вы интересуетесь Иваном Соловьевым.

    — Впервые слышу. Я этим футболистом не интересовался.

    — Какие новости о Романе Павлюченко?

    — Продолжает лечение.

    — Есть вероятность, что успеет восстановиться к четвертьфиналу Кубка России против "Зенита"?

    — Пока не знаю. Посмотрим, когда Роман вернется в общую группу, в каких будет кондициях. Сейчас вопрос с его участием в матче на "Петровском" открыт.

    — В Кубке России задача перед командой поставлена?

    — Она и так очевидна, если для победы в турнире надо выиграть три матча. Но сейчас об итоговом результате рассуждать смысла нет. Для начала надо победить следующего соперника. Вот 28 февраля в Петербурге против "Зенита" с этой целью на поле и выйдем.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.02.2016 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:36

      Соловьев сам поставил крест на своей карьере, ага. "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" (с)

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