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Аленичев: «Давыдов не выкладывается на тренировках»

13 февраля 2016, 01:00
10

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев недоволен нападающим Денисом Давыдовым. Наставник заявил, что футболист может быть отдан в аренду.

– С вами работает большая группа молодых – Мелкадзе, Зуев, Кутин, Пуцко, Леонтьев, Тимофеев, вратарь Филиппов. Все они поедут на последний сбор?

– Да, ребята произвели положительное впечатление. Вопрос открыт только по Давыдову. Будем искать ему варианты.

– К Денису по-прежнему есть претензии в плане отношения к делу?

– Я этого не скрываю. Человек не выкладывается на тренировках так, как должен. Его молодые партнеры полностью отдавались на тренировках, выполнили всю программу. У них горели глаза – именно этого не хватало Денису.

– Давыдова отдадите в аренду?

– Да, речь идет о ней.

– Сможет ли он когда-либо использовать свой шанс, есть ли у нападающего спортивная жилка?

– Есть. У меня к нему одно пожелание – если изменит отношение к делу, то превратится в хорошего игрока. Данные для этого есть, все зависит от него самого. Ему надо разозлиться на себя, и тогда можно на него в будущем рассчитывать как на футболиста основного состава "Спартака", – сказал Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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Красная икра
1455317349
значит точно купят нападающего!!!
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АртурZaСМ
1455334017
Давыдов ну ОЧЕНЬ переоцененный игрок...
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Yellow 91
1455341171
Та даже по товарнякам видно было, что он вобще бежать не хочет!!! Сравнить как Зуев и Мелкадзе выкладывались и Давыдова, так Давыдову вобще не хуй делать даже на скамейке!!! Сука, в 20 лет повазомнили из себя месси!, а на деле абелардо!
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slavа0508
1455342577
У Федора Черенкова и в 30 лет глаза горели ,а здесь 20 и не рвёт и не мечит походу из парня не чего путного не выйдет,несмотря на талант
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Garrincha58
1455344447
все правильно он же Месси зачем ему тренироваться распиарили испортили парня хотя может и нет у него футбольного дара а у нас в стране вообще нет его ни у кого не родились еще новые Стрельцовы Ивановы Яшины Нетто или плохо ищут агенты потому что не выгодно
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REDWHITE_
1455345600
все правильно
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SPARTAK-ARMANi
1455347956
аленичев пока что все по делу и говорит и делает . молодчина.
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Aztec58
1455352711
Э-э, зачем об этом рассказывать журналюгам?
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