Аленичев: «Давыдов не выкладывается на тренировках»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев недоволен нападающим Денисом Давыдовым. Наставник заявил, что футболист может быть отдан в аренду.

– С вами работает большая группа молодых – Мелкадзе, Зуев, Кутин, Пуцко, Леонтьев, Тимофеев, вратарь Филиппов. Все они поедут на последний сбор?

– Да, ребята произвели положительное впечатление. Вопрос открыт только по Давыдову. Будем искать ему варианты.

– К Денису по-прежнему есть претензии в плане отношения к делу?

– Я этого не скрываю. Человек не выкладывается на тренировках так, как должен. Его молодые партнеры полностью отдавались на тренировках, выполнили всю программу. У них горели глаза – именно этого не хватало Денису.

– Давыдова отдадите в аренду?

– Да, речь идет о ней.

– Сможет ли он когда-либо использовать свой шанс, есть ли у нападающего спортивная жилка?

– Есть. У меня к нему одно пожелание – если изменит отношение к делу, то превратится в хорошего игрока. Данные для этого есть, все зависит от него самого. Ему надо разозлиться на себя, и тогда можно на него в будущем рассчитывать как на футболиста основного состава "Спартака", – сказал Аленичев.