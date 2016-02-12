Гендиректор КАМАЗа: «Команда продолжит выступать в ФНЛ, вопрос финансирования решен»

КАМАЗ из Набережных Челнов продолжит свое выступление в ФНЛ. Об этом сообщил генеральный директор команды Наиль Ахмедшин.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о серьезных финансовых проблемах КАМАЗа, из-за которых команда могла отказаться от участия в первенстве ФНЛ.

"В Казани прошло совещание, посвященное будущему футбольного клуба КАМАЗ. Вопрос финансирования решен на уровне республики Татарстан. Точная сумма, которая будет выделена, пока не определена, но команда точно продолжит выступление", - проинформировал Ахмедшин.

По итогам 24 туров КАМАЗ занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.