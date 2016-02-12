Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков искал варианты продолжения карьеры в США, Катаре и ОАЭ

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал жертвой взлома электронной переписки, в результате чего выяснилось, что до своего перехода в "Цюрих" на правах аренды 33-летний форвард искал варианты продолжения своей карьеры в США, Катаре и ОАЭ.

    Как сообщает ruposters.ru, летом 2015 года Кержаков вел переговоры с канадским "Монреаль Импакт" и еще тремя клубами американской MLS. Также нападающий активно пытался найти себе клуб в катарском чемпионате и Премьер-лиге ОАЭ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 16 апреля 2016, 16:30

      Что же все время его взламывают?? То деньги спионерили, то почту взломали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:26

      В результате осел на скамейке швейцарского аутсайдера, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 февраля 2016, 16:37

      Значит звезды российского футбола, похоже вся сборная, не катят даже для заволящего катарского клуба?
      Увы, так и есть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kykyi 12 февраля 2016, 18:27

      Тем более для завалящего, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 12 февраля 2016, 16:16

      такие баблишки ему не светят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 февраля 2016, 14:49

      не наиграл значит на ОАЭ

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11