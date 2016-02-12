Кержаков искал варианты продолжения карьеры в США, Катаре и ОАЭ

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков стал жертвой взлома электронной переписки, в результате чего выяснилось, что до своего перехода в "Цюрих" на правах аренды 33-летний форвард искал варианты продолжения своей карьеры в США, Катаре и ОАЭ.

Как сообщает ruposters.ru, летом 2015 года Кержаков вел переговоры с канадским "Монреаль Импакт" и еще тремя клубами американской MLS. Также нападающий активно пытался найти себе клуб в катарском чемпионате и Премьер-лиге ОАЭ.