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    Муслин: «Заявления Самсонова – бред. Разберемся в суде»

    Экс-наставник "Краснодара" Славолюб Муслин ответил на слова бывшего футболиста клуба Олега Самсонова, который обвинил специалиста в том, что он брал деньги с игроков.

    - Как узнали о словах Самсонова?
    - Я сейчас нахожусь во Франции. Позвонили ваши коллеги из российского издания, которому он дал интервью.

    - Ваша первая реакция.
    - Я в шоке. Это ложь, которую я просто так не оставлю.

    - Что планируете предпринять?
    - Никогда в жизни не занимался такими вещами, о которых он говорит. Да если бы я брал деньги игроков… Сегодня можно говорить все, что угодно. Но нужны доказательства, и я хочу, чтобы он доказал свои слова. Мне очень обидно такое слышать. Бред полнейший.

    - Планируете в судебном порядке разбираться с Самсоновым?
    - Конечно. Я уже разговаривал со своими адвокатами. Буду разбираться.

    - Почему не взяли Самсонова на сбор "Краснодара"? Он не подходил по игровым причинам?
    - Все решения по игрокам принимало руководство: кто будет тренироваться, а кто – нет. Это не мои обязанности, мое дело – тренировать. Самсонову было сказано, что он не оправдал ожидания руководства. Я предупредил игрока, что на его позицию покупается сильный конкурент, поэтому, скорее всего, он окажется на лавке. А затем уже руководство отправило Самсонова тренироваться со второй командой "Краснодара".

    - Получается, решение не брать Самсонова на сбор принимал Галицкий? Сам футболист заявляет, что владелец "Краснодара" в разговоре с ним отрицал свою причастность к этому.
    - Я не знаю. Ну, наверное, без президента клуба такие решения не принимаются.

    - А вы сами видели его в команде?
    - Он играл в первом сезоне за "Краснодар", когда его только купили, но я не могу сказать, что был им очень доволен. Поэтому я, когда появилась возможность купить более сильного игрока на его позицию, я был не против. И с Самсоновым на эту тему я говорил.

    - Кого взяли вместо? Самсонов говорит, что вы перетаскивали игроков из "Локо", в котором работали раньше.
    - По-моему, правого полузащитника Игнатьева. Но какая разница, из какого он клуба? Когда я работал в "Локомотиве", Игнатьева вообще не было в там. Решение по трансферу принимали и Галицкий, и Хашиг, и я, а также селекционеры клуба.

    - Вы уже говорили, что готовы пройти детектор лжи с Самсоновым. Ради этого в Россию приедете?
    - Посмотрим. Сейчас буду общаться с моими адвокатами, принимать решение, что делать дальше. Но так просто это все не закончится для Самсонова.

    - Вы сейчас без клуба. Дальнейшие планы какие?
    - Еще немного поработаю. Пока дождусь окончания сезона, а там буду решать. Мне уже поступали предложения, но меня они не устроили. Думаю, летом появятся и другие варианты.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2016 18:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 12 февраля 2016, 00:22

      Имели многоу моументов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 21:14

      Не кипятись, дядя, правда никому не нужна, ага, дело старое, все всё уже забыли.

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