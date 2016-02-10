Нигматуллин: «Во время дерби Широков вспомнит свое знаменитое «хрюшки»

Бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча этих команд в свете возможного участия в этой игре Романа Широкова.

"Скоро главное дерби страны, наверное, Роман вспомнит про свое знаменитое "хрюшки". Будучи игроком "Краснодара", Широков позволял себе колкости в адрес команды Аленичева, хотя у него был контракт. Сейчас контракт со "Спартаком" расторгнут, поэтому самое время вспомнить, что он армеец. Теперь "цеплять" красно-белых ему можно официально", – сказал Нигматуллин.