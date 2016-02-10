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    Агент Соловьева: «Слухи о возвращении в «Динамо» – это вообще какая-то фантастика»

    Агент Деннис Лахтер, чьим клиентом является хавбек "Зенита" Иван Соловьев, не подтвердил информацию о том, что игрок может покинуть петербургский клуб. Как сообщают СМИ, футболиста хотят видеть в своих рядах "Динамо" и "Кубань".

    "Об интересе "Динамо" и "Кубани" мне ничего неизвестно. Информация о возвращении в "Динамо" вообще из разряда фантастики. Сейчас Иван продолжает тренироваться в молодежной команде "Зенита", а о его будущем ничего нового пока сказать не могу", – сказал Лахтер.

    Отметим, что в "Кубани" также опровергают заинтересованность в услугах полузащитника сине-бело-голубых.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.02.2016 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 февраля 2016, 15:56

      Вот так молодежь и исчезает в закромах......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 11 февраля 2016, 04:20

      Это пример дебилизма.. Играл в основе, забивал голы, помчался за бабками и не слышно два года.. Чего хотел, то и получил..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 февраля 2016, 21:14

      Умерла , так умерла.

      1
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