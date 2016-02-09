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    «Динамо» и «Кубань» проявляют интерес к Соловьеву

    "Динамо" и "Кубань" интересуются полузащитником "Зенита" Иваном Соловьевым.

    В данный момент хавбек намерен покинуть "Зенит", так как не имеет игровой практики. В этом сезоне 22-летний полузащитник ни разу не попал в заявку петербургского клуба.

    Напомним, что Соловьев выступал именно за "Динамо", из которого в 2013 году перешел в "Зенит".

    Источник: Life

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    09.02.2016 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 февраля 2016, 10:49

      хавбек намерен покинуть "Зенит" - аххх-хааа-хаа и сколько ему людей говорило, что зенит это погибель для молодого и перспективного ?
      Приобрел баблеца и развил скил протирания скамеек, оно ему надо было?
      Идиот конечно, проcрал несколько самых ценных лет.

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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 февраля 2016, 00:46

      А к Киселеву?

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