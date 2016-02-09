«Динамо» и «Кубань» проявляют интерес к Соловьеву

"Динамо" и "Кубань" интересуются полузащитником "Зенита" Иваном Соловьевым.

В данный момент хавбек намерен покинуть "Зенит", так как не имеет игровой практики. В этом сезоне 22-летний полузащитник ни разу не попал в заявку петербургского клуба.

Напомним, что Соловьев выступал именно за "Динамо", из которого в 2013 году перешел в "Зенит".