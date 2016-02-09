«Динамо» и «Кубань» проявляют интерес к Соловьеву

хавбек намерен покинуть "Зенит" - аххх-хааа-хаа и сколько ему людей говорило, что зенит это погибель для молодого и перспективного ?
Приобрел баблеца и развил скил протирания скамеек, оно ему надо было?
Идиот конечно, проcрал несколько самых ценных лет.
"Динамо" и "Кубань" интересуются полузащитником "Зенита" Иваном Соловьевым.
В данный момент хавбек намерен покинуть "Зенит", так как не имеет игровой практики. В этом сезоне 22-летний полузащитник ни разу не попал в заявку петербургского клуба.
Напомним, что Соловьев выступал именно за "Динамо", из которого в 2013 году перешел в "Зенит".