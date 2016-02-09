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    Следующим клубом Аршавина может стать «Вардар»

    Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

    В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 16:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 10 февраля 2016, 09:06

      Алименты - это тоже стимул для работы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 10 февраля 2016, 00:35

      пошел по рукам, как продажная дефка

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 9 февраля 2016, 20:49

      Не интересно,а что Китай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 9 февраля 2016, 20:41

      Откуда у людей такая ненависть к Аршавину? Неплохой он был был футболист, а сейчас просто живет в свое удовольствие, играет в футбол деньги зарабатывает. И что в этом плохого?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 9 февраля 2016, 19:48

      Суперигрочишка должен играть только в Испании, 8 лига.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 9 февраля 2016, 18:53

      И этот клуб сможет запросы Аршавина осилить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 9 февраля 2016, 18:48

      на его месте может оказаться любой игрок которого сейчас готовы в задницу целовать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 февраля 2016, 17:50

      Да и там скамейку полировать будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 февраля 2016, 17:43

      Следующим клубом Аршавина может стать команда борющаяся за выживание в четвертом дивизионе чемпионата Лондона.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 9 февраля 2016, 17:38

      А я уж думал в Вердер

      0
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