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    Мутко: «РФС не планирует менять лимит на легионеров»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах на сезон-2016/17.

    "Есть полное представление (о лимите на сезон-2016/17). За неделю ничего не будет. Прекрасно понимаю, что лимит - не панацея и не инструмент для того, чтобы появились российские игроки. Не надо никого обманывать, нынешняя конкуренция тоже не работает. Нам говорят: "Пусть российские игроки конкурируют". С кем конкурируют? Если у вас есть деньги, вы всегда найдете более готового игрока в мире. Лимит мы обозначили, чтобы пять российских игроков зацементировать. Мы, может быть, не будем в ближайшее время это трогать. Мы все ресурсы направим на систему подготовки, чтобы создать рынок из наших игроков", - сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2016 11:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:17

      Короче, пошли на компромисс с Гинеровской мафией, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 8 февраля 2016, 12:28

      идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yanedo 8 февраля 2016, 17:19

      Сам-то ростом выше?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      19Cepera87 8 февраля 2016, 12:20

      Мудко полный дебил.Лимит на легионеров не работает.Его надо отменять.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 19Cepera87 8 февраля 2016, 17:18

      Он же тебе умному пояснил, для чего нужен лимит при всех его недостатках. Читать-то умеешь?

      -1
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