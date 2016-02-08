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Абрамов: «За 100 миллионов Халка стоило продать в Китай»

8 февраля 2016, 09:34
9

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что "Зениту" было бы разумно продать нападающего Халка за 100 миллионов евро.

"Если за Халка давали 100 миллионов евро и если его не продали за эти деньги, то "Зенит" поступил неумно, потому что деньги на трансферах можно не только тратить, но и зарабатывать. На эти 100 миллионов евро могли бы купить нескольких классных футболистов. Но у "Зенита" свои болезненные моменты – ведь за эту продажу никто комиссионные не получит.

Возможно, думают о Лиге чемпионов – если Халка продадут, команде кирдык. Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии. Может быть, в "Зените" думают, что через год за Халка могут дать не сто, а 80? Тогда, конечно, можно сейчас подождать. Не забывайте и о том, что есть сдерживающий фактор – сейчас такого, как Халк, не просто не купишь без согласования с представителями высшей власти, но и не продашь. Есть сдерживающий фактор – нашему футболу нужны звезды для представления ЧМ-2018. Это политическая история: как только начнут обсуждать трансфер нашего Светоча перед ЧМ-2018, сразу же возобладает мнение о том, что продать сейчас невозможно", - цитирует Абрамова Associated Press.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Халк
Комментарии (9)
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anri1703
1454914441
конечно уж кто кто а агент скажет что любого надо продавать за такие бабки
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Рулон Обоев
1454914861
На фабрику по производству фейерверков.
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REDWHITE_
1454916403
"Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии."))))) **************
*********** Абрамов не в курсе, что Дунга вышвырнул хулка из сборной и заявил, что при нем жирный в сборной не будет?))))
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fakel-vrn
1454917649
халк ценный игрок он знает как забивать реброву....
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yanedo
1454924098
могли бы купить нескольких классных футболистов-----кого купить тупица у нас же лемит и так лавочников полно или может у нас в россии кто есть лучше а нам его непоказывают скрывают (Футбольный агент Владимир Абрамов идиот)
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Финт
1454938604
Во-первых 100 млн никто не предлагал,во - вторых в Зените Халк основа,много делает в игре,не глумитесь,он отличный игрок и стоит того что бы играть в Зените и получать деньги,один из немногих из профессионалов в нашей стране по отношению к футболу
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Inks
1454951118
Если бы кто-то заботился о представлении РПЛ перед ЧМ-2018 - не стали бы лигу убивать лимитом на легионеров
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