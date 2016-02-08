Абрамов: «За 100 миллионов Халка стоило продать в Китай»

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что "Зениту" было бы разумно продать нападающего Халка за 100 миллионов евро.
Возможно, думают о Лиге чемпионов – если Халка продадут, команде кирдык. Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии. Может быть, в "Зените" думают, что через год за Халка могут дать не сто, а 80? Тогда, конечно, можно сейчас подождать. Не забывайте и о том, что есть сдерживающий фактор – сейчас такого, как Халк, не просто не купишь без согласования с представителями высшей власти, но и не продашь. Есть сдерживающий фактор – нашему футболу нужны звезды для представления ЧМ-2018. Это политическая история: как только начнут обсуждать трансфер нашего Светоча перед ЧМ-2018, сразу же возобладает мнение о том, что продать сейчас невозможно", - цитирует Абрамова Associated Press.
*********** Абрамов не в курсе, что Дунга вышвырнул хулка из сборной и заявил, что при нем жирный в сборной не будет?))))