Абрамов: «За 100 миллионов Халка стоило продать в Китай»

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что "Зениту" было бы разумно продать нападающего Халка за 100 миллионов евро.

"Если за Халка давали 100 миллионов евро и если его не продали за эти деньги, то "Зенит" поступил неумно, потому что деньги на трансферах можно не только тратить, но и зарабатывать. На эти 100 миллионов евро могли бы купить нескольких классных футболистов. Но у "Зенита" свои болезненные моменты – ведь за эту продажу никто комиссионные не получит.

Возможно, думают о Лиге чемпионов – если Халка продадут, команде кирдык. Он очень популярен, он игрок основы сборной Бразилии. Может быть, в "Зените" думают, что через год за Халка могут дать не сто, а 80? Тогда, конечно, можно сейчас подождать. Не забывайте и о том, что есть сдерживающий фактор – сейчас такого, как Халк, не просто не купишь без согласования с представителями высшей власти, но и не продашь. Есть сдерживающий фактор – нашему футболу нужны звезды для представления ЧМ-2018. Это политическая история: как только начнут обсуждать трансфер нашего Светоча перед ЧМ-2018, сразу же возобладает мнение о том, что продать сейчас невозможно", - цитирует Абрамова Associated Press.