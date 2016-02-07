Фламини: «Обязаны обыгрывать «Лестер»

Хавбек "Арсенала" Матье Фламини отметил действия команды во встрече 25-го тура АПЛ против "Борнмута" (2:0), и заявил, что "канониры" обязаны завоевывать три очка в предстоящем матче с лидером чемпионата "Лестером".

"В этой встрече у команды было видно желание выиграть. Испытываю радость за ребят. Против "Лестера" на ожидает тяжелый матч, но мы обязаны победить", – сказал Фламини.

Отметим, что после сегодняшней победы "Арсенал" вернул себе вторую строчку в таблице. Отставание команды Арсена Венгера от "лис" составляет пять очков.