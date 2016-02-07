Пономарев: «Широков все делает медленно, как черепаха Тортилла»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход бывшего полузащитника "Спартака" Романа Широкова в стан красно-синих.

– В прессе ходила информация, что Широковым интересовался "Кайрат", три английских клуба, команды из Катара и ОАЭ. То есть какой-то интерес к нему есть.

– Наверное, но кому нужен возрастной игрок? В этом возрасте, а ему 34 года, уже нельзя играть на высоком уровне, ведь футбол сейчас очень скоростной. А Роман все делает медленно. Это черепаха Тортилла. Да и в сборной, считаю, он не так хорошо выглядит, как пишут корреспонденты, которые делают ему рекламу. Мол, Широков отдал сумасшедший пас. Но он был один за весь тайм! Елки-палки!

Ну, да, один пас он отдал, да любого ветерана поставьте – он тоже отдаст один идеальный пас. Так что армейцам нельзя на него рассчитывать. И потом, этот футболист подвержен травмам, в силу лет в том числе. Он не может выносить большие нагрузки. Это естественный физиологический процесс, который никуда не денешь. Так что, я думаю, Леонид Слуцкий напрасно на него надеется. Есть люди, которые хотят играть за ЦСКА, они рвутся в бой. Полузащита у армейцев уже сложившаяся. Кого-то нужно будет сажать на лавку, ведь Широков займет чье-то место. Это чревато серьезными последствиями для команды.