Хиддинк: «Марсьяль никогда не думает дважды, поэтому очень опасен»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк накануне матча 25-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" поделился мнением об игроках "манкунианцев" Дейли Блинде и Антони Марсьяле.

"Я знаю Блинда, он не самый быстрый, но тактически очень умен. Ему еще предстоит адаптироваться к скоростям, потому что теперь он играет в АПЛ. Тут редко бывают паузы в матчах, и к этому ему надо привыкнуть.

Марсьяль – ключевой молодой игрок. Он хорошо играет, никогда не думает дважды, он очень спонтанный, поэтому очень опасен", – отметил Хиддинк.