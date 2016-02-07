Венгер: «Лестер» - отличный пример того, что в футболе не все решают деньги»

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим мнением о лидерстве "Лестер Сити" в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

"Преимущество "Лестера" до конца этого сезона в том, что вся страна, за исключением болельщиков "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" сейчас болеет за них.

Вы часто обвиняете меня в том, что я не покупаю звезд с громкими именами, но сами будете переживать за команду, в которой нет ни одного звездного футболиста.

Думаю, очень здорово и приятно видеть такой успех "Лестера". Меня всегда спрашивают, почему я не покупаю звездных игроков. "Лестер" является отличным примером того, что в футболе далеко не все решают потраченные деньги", - отметил Венгер.