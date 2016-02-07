Бывший член комитета по аудиту ФИФА приговорен к семи годам тюрьмы

Бывший член комитета по аудиту ФИФА Кановер Уотсон приговорен к семи годам тюремного заключения. Антикоррупционная комиссия Каймановых островов предъявила ему обвинения по пяти пунктам, которые относятся к периоду его работы в службе здравоохранения страны.

Уотсон, который также являлся вице-президентом Карибского футбольного союза, был задержан в сентября 2014 года по подозрению в коррупции. В интервью Financial Times спортивный чиновник признался, что Чемпионат мира по футболу отошел России в результате тайного сговора в высшем руководстве ФИФА.