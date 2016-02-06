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    Романцев: «Шевченко и Ребров приезжали ко мне, хотели перейти в «Спартак»

    Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что бывшие игроки киевского "Динамо" Андрей Шевченко и Сергей Ребров в свое время могли оказаться в его команде.

    "Вы знаете, я столько раз хотел пригласить в свою команду связку, а в итоге так и не удалось. В свое время звал Шевченко и Реброва из киевского "Динамо", они приезжали ко мне домой в Москву, сами выражали желание перейти.

    Но потом оказалось, что шансов никаких нет. Жаль, ведь это одна из сильнейших связок в истории советского футбола. Потом еще были Кобелев и Добровольский – тоже очень хотел их видеть в своей команде.

    Общался с ними, разговор получился хорошим, но тоже ничего не вышло. Не удалось заполучить и Радимова, который в "Спартаке", на мой взгляд, мог бы идеально вписаться в игру", – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 19:20
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