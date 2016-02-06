Нани: «В Лиге Европы хотим пройти как можно дальше»

Хавбек "Фенербахче" Луиш Нани заявил, что его команда намерена побороться за победу в Лиге Европы и настроена только на победу в двухматчевом противостоянии с "Локомотивом" в рамках 1/16 финала турнира.

"Мы ставим большие цели в Европе. Наше желание – пройти как можно дальше в Лиге Европы. До сих пор мы здорово выполняли свою работу, но знаем, что способны на большее. Есть чувство, что нам по силам добиться чего-либо значимого в Европе. Пройти в следующий раунд будет сложно, однако этот турнир имеет большую важность для нашей уверенности в себе. Мы намерены победить в обоих поединках и продолжать двигаться к успеху", – отметил Нани в интервью Zaman.