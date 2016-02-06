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    Диарра до сих пор должен «Локомотиву» 12 миллионов

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказал, что экс-хавбек железнодорожников Лассана Диарра, выступающий ныне в "Марселе", до сих пор не выплатил клубу компенсацию в размере 12-ти миллионов евро. Напомним, контракт с французом был расторгнут по причине его отсутствия на тренировочном сборе красно-зеленых в 2014 году.

    – Лассана Диарра, прежде чем перейти в "Марсель", заплатил вам 12 миллионов евро? Те самые, что Палата по разрешению споров ФИФА обязала выплатить "Локомотиву"?

    – Нет. Мы сейчас находимся в стадии рассмотрения апелляционной жалобы, которую подал игрок. Это продлится еще два-три месяца.

    – Сейчас понимаете, что были не правы, говоря, что Мануэль Фернандеш не хуже Диарра?

    – Не понимаю. Тут тоже вопрос характера. Вы бы на Фернандеша посмотрели, когда он в ударе! И Ниасс говорит, что многому научился у Фернандеша. Ману – большущий талант. Вот только в ударе он бывает, когда его жареный петух клюнет. Флегматик. И что с этим делать?.. Ниасс – полная противоположность. Молодой конь, все время чего-то хотел, рвался. В первом же интервью сказал, что станет здесь лучшим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 17:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 17:37

      Никогда и ничего не нужно брать из Анжи, ага, себе дороже.

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