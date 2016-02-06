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    Смородская: «В свое время за 12 миллионов мне настоятельно предлагали приобрести Милевского»

    Президент "Локомотива" Ольга Смородская рассказала о ситуации с переходом полузащитника железнодорожников Мубарак Буссуфа в "Гент".

    – В итоге получилось, что отдаете Буссуфа бесплатно, хотя купили у "Анжи" за 15 миллионов. Досадно?

    – Купили дешевле. За 12. Кстати, в свое время за такую же сумму мне настоятельно предлагали приобрести Милевского. Считаю, что мы купили действительно очень хороших игроков – и Буссуфа, и Диарра. И они помогли завоевать бронзовые медали. Но человеческий фактор никто не отменял, в футболе он играет большую роль. В идеале хотелось бы, чтобы талант игрока всегда сочетался с высокими человеческими качествами.

    Впрочем, я изучала методики "проникновения в характер". У меня пару раз были ощущения, что зря подписываю игрока. Но… Теперь стараюсь больше прислушиваться к своей интуиции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 февраля 2016, 11:08

      Методики проникновения от Ольги Смородской, вылечат вас от простатита.

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