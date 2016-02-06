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    ЦСКА сосредоточился на форварде «Утрехта»

    Как сообщает голландский портал Soccernews, ЦСКА намерен завершить сделку по форварду "Утрехта" Себастьену Аллеру до закрытия зимнего трансферного окна в России. В начале января голландский клуб отказался продавать 21-летнего француза армейскому клубу из-за решения главного тренера.

    Однако, теперь красно-синие, которые лишились ивуарийского форварда Сейду Думбия, будут делать все возможное, чтобы этот переход состоялся нынешней зимой. За трансфер игрока ЦСКА может заплатить около 10 миллионов евро. В настоящее время Аллер является игроком молодежной сборной Франции.

    В нынешнем чемпионате Голландии на счету нападающего 11 мячей в 20-ти поединках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 13:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 февраля 2016, 17:08

      ЦСКАфрики)))))))))))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 6 февраля 2016, 18:53

      оригинальный кусок мяса=) только вот своих в составе отбивных посчитать забыл) ник чемышь отбитый=)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 6 февраля 2016, 14:47

      Француз
      Негр
      Нет, я не расист, но это уже не смешно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > PFC CSKA MOSCOW 6 февраля 2016, 15:39

      Так же как и турки немцы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 февраля 2016, 14:23

      А потом в Урал в аренду

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 февраля 2016, 13:37

      10 лямов? Пусть Гинер сначала покажет деньги, ага.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Aztec58 6 февраля 2016, 14:33

      Кому ? Тебе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > Aztec58 6 февраля 2016, 14:41

      отчёт перед тобой сделать может?

      -2
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