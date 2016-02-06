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    Чемпионшип. «Бернли» обыграл «Халл» и другие результаты

    В матче 30-го тура Чемпионшипа "Бернли" одолел "Халл" со счетом 1:0. Гол забил Сэм Вокс.

    В других встречах тура "Болтон" оказался сильнее "Ротерхэма", "Кардифф" и "Милтон" счет не открыли, "Чарльтон" уступил "Бристоль Сити", "Фулхэм" и "Дерби" поделили очки, "Лидс" проиграл "Ноттингему", "Мидлсбро" и "Блэкберн" разошлись миром, "Престон" одолел "Хаддерсфилд", "КПР" переиграл "Ипсвич", "Рединг" и "Вулверхэмптон" не определили победителя, "Бирмингем" уступил "Шеффилд Уэнсдэй".

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

    Бернли – Халл – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вокс, 76.

    Болтон – Ротерхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Спиринг, 2; 1:1 – Берк, 43; 2:1 – Вулери, 90.

    Кардифф – Милтон – 0:0 (0:0)

    Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Филлипс, 87.

    Лидс – Ноттингем Форест – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Оливейра, 60.

    Мидлсбро – Блэкберн – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гомес, 72; 1:1 – Наджент, 79.

    Престон – Хаддерсфилд – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Уэллс, 80; 1:1 – Линч (в свои ворота), 83; 2:1 – Браун, 90.

    Рединг – Вулверхэмптон – 0:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Олссон (в свои ворота), 17; 1:1 – Брайсон, 44.

    Чарльтон – Бристоль Сити– 0:1 (0:1)

    Голы: 1:0 – Томлин (с пенальти), 22.

    Фулхэм – Дерби – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Олссон (в свои ворота), 17; 1:1 – Брайсон, 44.

    Бирмингем – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дональдсон, 45; 1:1 – Хупер, 77; 1:2 – Хупер, 79.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2016 19:57
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 23 октября 2016, 12:59

      Вот так

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