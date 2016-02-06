Веркаутерен: «Нас попросили закончить сезон на восьмом-десятом месте»

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал о планах на оставшуюся часть сезона.

"Открыли для себя первый дивизион и сейчас открываем Премьер-лигу. Основной вопрос заключается в том, как адаптируются игроки. Смогут ли они сделать следующий шаг вперед, и как мы можем им в этом помочь?

Руководство попросило закончить сезон на восьмом-десятом месте. Большинство игроков уже выступали в Премьер-лиге, но не играли в таких клубах, как "Локомотив". У них есть опыт, но они не так уверены в себе, и нужно решать этот вопрос", – приводит слова Веркаутерена Sport 365.

После 18 туров РФПЛ "Крылья Советов" находятся на 12-й строчке таблицы и отстают от десятого места на один балл.