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Конкурс прогнозов: запускаем тестовую версию!

6 февраля 2016, 11:22
321

Конкурс прогнозов на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей. Пока конкурс прогнозов находится в тестовом режиме, во время которого мы будем улучшать его стабильность и дизайн.
Оставляйте свои вопросы, комментарии и пожелания здесь в новости. Сделаем вместе лучший футбольный Конкурс прогнозов!

Почитать правила Конкурса прогнозов

Посмотреть доступные матчи для ставок

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (321)
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Negr61
1454915848
Кароч, все супер!!! Ограничение ставок сделано в тему. Все находятся в равных условиях, несмотря на количество болларов ))) в кармане. Один проигрыш - максимум потеря 100 болларов и нет потери рейтинга, и одна победа не уведет игрока на верх топа. Ограничение количества матчей сделано в тему. Все находятся в равных условиях, несмотря на количество болларов ))) в кармане. Если в день 3 матча, то это 2 ставки на матч (на исход и на тотал), т. е. 6 ставок в день и у новичка и у игрока с опытом. Игрок с опытом и болларами не может собрать рейтинг за счет огромного количества ставок. Тоже самое и с позициями ставок - их 5 и только 2 из них могут одновременно выиграть. Дивизионы сделаны в тему! Дух соревнования!! Дивизионы НУЖНЫ!!! Они выравнивают игроков по их мастерству и знаниям в том или ином чемпионате, командам и т.п. Ограничения по ставкам способствуют плотности рейтинга, соответственно интересу игры!!! Игрокам: Это не контора! это игра подписчиков бомбардира, не надо сравнивать! здесь соревнование не за деньги, а за первое место дивизиона. Победил - лучше всех понимаешь футбол. Пожелания: - не делайте изменений в 10 дивизионе. Все и так отлично. Просто устраните недостатки - изменения, точнее добавления к ставкам, расширение количества матчей, увеличение порога ставок, делайте от дивизиона к дивизиону, а не сразу всем, так интереснее и стимул выше. - в следующих дивизионах не кидайте всех в одну толпу, разбейте человек по 20, пусть их будет лучше несколько, но качественных, а за победу, второе и третье место в дивизионе давайте кубок который будет отображаться в профиле игрока))) - в будущем, с помощью экспрессов можно было бы сделать кубок дивизиона, с такими же трофеями. - описывайте преимущества перехода в последующий дивизион - мотивируйте игроков! Для 10 дивизиона все сделано как надо!
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IGOF
1455140516
нас наипали) расходимся, работают дауны, которые придумали правила и сами их не читают
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Кукуха
1455387505
Поздравляю grihakr с выходом в 9 дивизион! =)
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tanis 29
1455642106
предлагаю ограничить количество ставок на один матч по категориям: одну ставку на 1Х2 и одну ставку на тотал больше меньше, а то конкурс сводится к тупому набору очков.
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Etiainen
1455719605
сделайте побольше позиций по ставкам. например на угловые, или когда будет забит гол
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Шаман385
1455796630
Сделайте побольше позиций по ставкам. например на угловые, или когда будет забит гол.
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KARAT777
1455886114
Напишу о том что можно исправить: Не указана общая сумма которая в данный момент на ставках. Не удобно делать ставки по большому количеству матчей ( нужно сделать так, чтобы можно было выбирать матчи и ставки, а затем все вместе подтверждать, а не по одному). Желательно ввести автоматическое начисление ежедневного бонуса ( как было на соккере). Нужно увеличить количество ежемесячных бонусов. Нужно поднять максимальную ставку до 1000. Кто согласен со мной ставьте класс !!! И предлагайте свои варианты улучшения, думаю это будет полезно для разработчиков.
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kosmonaft
1455910755
походу на матчь сьон брага все забили
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НИККО13
1456074153
Друзья, напоминаем, что конкурс прогнозов в тестовом режиме. Это значит, что ошибки не только могут быть,а наверняка будут и в большом количестве. Мы отлаживаем механизм, чтобы в будущем, когда КП полноценно запустится, все работало как часы. Ну а пока просто прошу вас понять эту ситуацию и не делать каких-то скоропалительным выводов относительно конкурса или команды разработчиков. Все будет хорошо, потерпите:)
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grafff
1456518581
23:05 Олимпиакос 1 - 2 Андерлехт ТБ 2.5 100 x1.9Проигрыш почему???????????
????????????????
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