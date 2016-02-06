Конкурс прогнозов: запускаем тестовую версию!

Конкурс прогнозов на «Бомбардире» – это турнир среди пользователей сайта, которые соревнуются в предсказании результатов футбольных матчей . Пока конкурс прогнозов находится в тестовом режиме, во время которого мы будем улучшать его стабильность и дизайн.

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