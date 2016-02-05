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    Панов: «Нет никаких оснований, что Кокорин добавит атаке «Зенита» результативности»

    Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в составе сине-бело-голубых.

    Александр игрок раскрученный, уже достаточно опытный. При финансовых возможностях "Зенита" и проблемах "Динамо" заманить его в Санкт-Петербург проще простого. Но разве нельзя у себя подготовить мастера такого же уровня? Да можно! Заиграли же раньше в "Зените" Аршавин, Кержаков, Быстров, еще раньше и Панов, скромно напомню. Да и задачи тогда у команды были в разы скромнее, и Халка клуб купить не мог. Но пример лучших петербургских игроков доказывает, что если своим доверять, работать с ними, доводить до нужного уровня, то все реально. Что же до перспектив Кокорина в "Зените", то восторгаться и рассчитывать, что Саша сразу добавит результативности зенитовской атаке, нет никаких оснований.

    Почему же?

    Мы же видели, как он в последнее время играл и сколько забивал. Пять голов за год не то достижение, за которое зовут в команду с амбициями "Зенита". К тому же на завершающем отрезке динамовской карьеры Кокорин больше лечился, чем выходил на поле. В каком он состоянии, сможет ли выжимать из себя все, чтобы постоянно играть в "Зените" на высоком уровне? Пока в этом большие сомнения. Если же при посредственной игре Александр продолжит еще и в клубах, и в соцсетях светиться, то требовательные питерские болельщики его так накроют своим гневом, что Кокорин и головы поднять не сможет. Футбольная публика в Питере очень взыскательная, особенно к футболистам с неоднозначной репутацией. Александру обязательно это стоит учесть в своем поведении вне поля.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.02.2016 13:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:21

      Согласен с Пановым!

      0
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 5 февраля 2016, 16:11

      Панов снова фонтанирует своими мыслями... Дзюба тоже был не раскрыт до Зенита. Скорее всего качественные партнеры помогут Кокорину заиграть... Я на это надеюсь. А заранее что-то утверждать, как минимум, не профессионально.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > DblMok3 5 февраля 2016, 18:22

      Не профессионально к какой профессии, а?

      0
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 > Aztec58 5 февраля 2016, 20:55

      странно, что вопрос не риторический. Панов считает себя профессионалом футбола - именно поэтому "непрофессиональный комментарий". С чего он взял, что есть или нет оснований для "раскрытия" Кокорина в Зените. Он по себе судит или примеров ему мало? Нормальный комментарий, что "время покажет", что есть все условия для раскрытия игрока, что всё зависит от самого игрока.

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      Рейтинг: +272

      Inks 5 февраля 2016, 16:06

      Зато нахаляву. Если не заиграет - продадим, какие проблемы-то?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Inks 5 февраля 2016, 18:25

      На халяву? Серьёзно?

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks > Aztec58 6 февраля 2016, 01:32

      я имею в виду плату за переход, она весьма небольшая. а зарплата - это уже дело клуба

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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 5 февраля 2016, 15:04

      смотрел товарищеские матчи зенита с кокориным в составе, ощущение что его на поле не было

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 февраля 2016, 14:33

      Ну что ж,сегодня я с Пановым полностью согласен. Впрочем, так думает любой питерский болельщик

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