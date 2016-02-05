Самедов: «Горжусь, что являюсь воспитанником «Спартака»

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов заявил, что гордится тем, что является воспитанником московского "Спартака".

– Вас еще кто-то считает "мясным", Александр? Или, как говорят, это было давно и неправда?

– Это было давно. Но правда. Считает ли меня кто-то "мясным"? На улице вроде не подходят и так не говорят. В команде тоже никогда так не говорили.

– Принято считать, что есть что-то особенное в том, что игрок закончил спартаковскую школу. А вы и школу закончили, и за "Спартак" играли много.

– Воспитанник спартаковской школы – это на всю жизнь. Надо этим гордится. Я всегда гордился. И говорил, что являюсь воспитанником "Спартака".