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    Фролов: «С Аршавиным приятно работать, можно и на философские темы поговорить»

    Голкипер "Кубани" Евгений Фролов, сосланный в дубль за радиоинтервью, прокомментировал уход из команды полузащитника Андрея Аршавина.

    "Если честно, причин я не знаю. Да и другие ребята тоже не в курсе. Это личное дело Андрея и клуба. Но как сказал Андрей, ему тяжело психологически. Команда борется пока за выживание…

    Впечатления от совместной работы только самые положительные. Андрей приносит большую пользу на тренировках. С таким человеком очень приятно работать. Он многому может научить. Ведь Андрей поиграл на самом высоком уровне, голова у него работает на поле очень здорово.

    Как он ведет в себя в жизни? Обычный парень, с которым можно поговорить на разные темы, на философские в том числе", - сказал Фролов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2016 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 5 февраля 2016, 11:50

      ван Гал, увидев этот пост тут же побежит подписывать Аршавина, чтоб поговорить с ним на философские темы

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