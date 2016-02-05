Халк: «Китай? Предложение должно устраивать меня и клуб»

Бразильский форвард "Зенита" Халк рассказал о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что он может перебраться в Китай.

"Я четыре года играл в Порту, и все это время там звучали такие же разговоры. Но я стараюсь концентрироваться на своей игре, стараюсь развиваться, а всем, что происходит вне поля, занимаются мои агенты. И я уверен, что они сделают все так, как будет лучше для меня. Моя задача — продолжать работать. А для того чтобы я действительно куда-то мог перейти, предложение должно устраивать, во-первых, меня самого, а во-вторых, клуб", - сказал Халк.