Вратаря «Кубани» из-за интервью сослали в дубль

Голкипер "Кубани" Евгений Фролов был отправлен в молодежный состав после радиоинтервью "Спорт FM", в котором он напрямую рассказал о позиции клуба в клубе, обиде Артура Тлисова и другом. В итоге Фролов не отправился на кипрский сбор.

– Читая новости о "Кубани" хватаешься за голову. С одной стороны, все плохо, с другой покупают Сантану. Что происходит?

– На самом деле ситуация непростая финансовая, как и во всей стране, но в будущее смотрим с оптимизмом. Есть предпосылки, что все будет хорошо, и "Кубань" сможет бороться за высокие места. Сейчас конечно непростой период. К управлению приходит Олег Мкртчан, и некая такая пауза, связанная с тем, что он принимает дела.

– Почему же вы подали жалобу в палату по разрешению споров. Надоело терпеть?

– Не то что надоело, ситуация так сложилась, что последняя зарплата была за август. Всем платят по-разному. Кому-то должны чуть меньше, кому-то чуть больше. Подвижек нету, поэтому я решил написать в палату КДК, чтобы мне выплатили задолженность. Всем ребятам, которые поступили так же, выплатили все полностью, некоторым частично, кому-то так же должны с августа.

– Когда команда делится на тех, кто написал и тех, кто не стал писать, коллектив-то вообще сохраняется?

– Коллектив сохраняется и нужно отдать должное ребятам, что все всe прекрасно понимают. В принципе, многие ребята меня поддерживают в моей борьбе за правду. Что меня удивило, с первых дней пребывания в команде все очень дружные, стараются помогать.

– Почему же вы тогда не пошли писать заявление в конце прошлого года, когда другие писали. К тому же, как вы говорите, им уже все выплатили.

– Я доверился. Хотелось, конечно, все решить мирно. Немножко не получилось.

– Как команда живет сейчас с точки зрения амбиций? Есть ощущение, что в городе на первое место выходит "Краснодар".

– Конечно, по городу уже много где символика "Краснодара". "Кубань" потихонечку сходит с лидирующей позиции. Судя по новостям в интернете, от "Кубани" один негатив только. Это, конечно, обидно, потому что клуб с большой историей. У тренерского штаба и игроков нет панических настроений, все хотят побеждать. Остаемся профессионалами. Всякое бывает в спорте. В других командах и намного дольше задерживали зарплату. Не нужно опускать руки. Выходи на поле, бегай, играй, трудись, старайся.

– В "Кубани" постоянно какие-то изменения происходят в руководстве. Когда вы приходили летом, кто с вами подписывал контракт и, кто сейчас уже за главного? Кто общается с командой?

– Когда меня приглашал Дмитрий Хохлов, было одно руководство, был генеральный директор Муравьев. Он прилетел на сборы, рассказал, все было красиво, пообещал, что все будет хорошо. И через некоторое время мы узнаем, что он уходит со своего поста. Заменил его Стоценко, который сейчас каждый день на базе.

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- Есть долг с августа. Есть какие-то накопления на жизнь?

- Если честно, большое спасибо московскому "Динамо". С тех времен остались накопления. Можно жить. Да и я достаточно скромный. Но сейчас немножко другие заботы, проблемы. Деньги не стоят в углу, но они важный аспект современной жизни.

- Не боитесь каких-то санкций со стороны клуба за ваше заявление в КДК?

- Конечно, санкции могут какие-то поступить, но обратного пути нет. Иду до конца. Я за правду. В чем сила, брат? В правде.

- Наверное, просчитываете какие-то варианты сейчас. До конца закрытия трансферного окна еще месяц. Да и вообще, как происходит жизнь в "Кубани" во время сборов? Какова ситуация с Беленовым?

- Саня тренируется, играет. Сам он тоже не может точно сказать по поводу своего будущего, потому что ситуация может поменяться мгновенно кардинально. Все же думаю, большой процент того, что он останется.

- Вас звал Дмитрий Хохлов, он вас хорошо знает. Как-то поняли, почему у него не получилось в "Кубани"? Можно его винить?

- Есть такая поговорка: "Рыба гниет с головы". Я бы не стал слишком обвинять Хохлова. У него была очень непростая ситуация в клубе. Помимо игровых моментов, ему пришлось решать разные бытовые проблемы. Большой груз свалился на его плечи. Но стоит отдать должное ему, он старался до конца исправить эту ситуацию. Этот человек не привык проигрывать не на поле, не в жизни, и он старался все сделать максимально, чтоб выбраться из этой ямы.