Рамирес: «Виллиан рассказывал об «Анжи»

Полузащитник "Цзянсу Сэйнти" Рамирес рассказал о встрече с "Анжи" (2:0).

– Виллиан мне много рассказывал о клубе. И сегодня мне довелось сыграть с "Анжи". Хороший матч, хороший соперник. "Анжи" – сильный противник, но мы знали, что нужно делать, чтобы победить его. Однако не стоит забывать: это всего лишь тренировочный матч.

– Вы забили сегодня свой первый гол за новую команду.

– Да, очень неплохое начало получилось. (Смеется) Я сегодня играл минут 60-65, но успел отличиться. Увидел, что мяч после подачи летит ко мне и пробил в одно касание. Счастлив, что все получилось.