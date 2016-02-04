Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гатагов: «С Де Зеувом не сошлись, все время лупили друг друга и кусались»

Гатагов: «С Де Зеувом не сошлись, все время лупили друг друга и кусались»

4 февраля 2016, 15:16
4

Экс-спартаковец Сослан Гатагов рассказал, кто из легионеров ему особо запомнился.

«Макгиди, конечно. Когда приходил тренироваться с основой, я играл против него. Весь мир знает его финт, но никто не может его поймать. И для меня было хорошим уроком тренироваться с ним. Он меня обыгрывал-обыгрывал, я ему по ногам бил. Однажды говорю ему: «Ты щитки-то надень». А он такой: «Это мои проблемы. Бей, делай что хочешь». Я ему пару раз саданул, он мне ни слова не сказал. После тренировок с Макгиди спускался за дубль, и мне намного легче было играть против молодых парней. Эйден русский нормально знал, подкалывал нас. Говорит: «Зачем вы в плюс 20 ходите в кожаных куртках? Почему вы все хмурые? Почему у вас девушки красивые, а вы такие некрасивые? За что они вас любят?»

Ари тоже классный. Я как-то проснулся на завтрак, попросил яичницу. Мне все сделали, я себе поляну красивую накрыл – яичница, йогурты, все такое. И Ари на своем вальяже, на кепке, на легком стиле идет. Всем отбил, садится рядом со мной. Смотрит на яичницу, палец в нее засовывает и говорит по-русски удивленно: «Что это?» Такие шуточки у бразильцев были, даже Кариока смеялся и улыбался. У меня на старом телефоне видео есть, где он улыбался. Я только с Де Зеувом тяжело сошелся. Мы в Австрии чуть не подрались с ним на сборе, при Эмери. Уже должны были улетать, играли в дыр-дыр. Он как саданул мне – хорошо так. Мы на этой теме начали друг друга лупить, кусались все время. Но не было такого, чтобы после тренировки лез в стиле «иди сюда, поговорим». Споры все на поле оставались.

Николас Пареха, например, мог жестко напихать на тренировке, но потом обязательно подойти и объяснить все. Когда сделали первую операцию на «крест», я сидел дома с подвисшим настроением. Звонит телефон, номер незнакомый. Я поднимаю трубку, и Пареха на русском языке речь толкает. Меня прямо пробрало всего. Очень жаль, что у него то же самое потом случилось. Был бы его телефон – обязательно бы набрал. Вообще, если бы не эти травмы, он мог бы уйти из «Севильи» выше, голова у него футбольная. Как Рохо, который сыграл в финале чемпионата мира и попал в «Манчестер Юнайтед». Смотрю на него и вспоминаю, как мы с ним за дубль вместе играли. Есть все-таки чудеса в жизни, очень рад за него. А Инсаурральде – типичный латинский защитник. У него позиция: «Я умру, но ты тогда со мной. Не дам тебе пройти». Он однажды Кротову так в игровом моменте наступил на ахилл, что порвал ему бутсу с носком – у Крота ноги улетели выше головы», – сказал Гатагов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак МакГиди Эйден Де Зеув Деми Ари Гатагов Сослан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1454595925
а сейчас этот парень где?
Ответить
Aztec58
1454598379
Никакой футболист, как и его братец Алан, поэтому и болтаются нынче один в Армении, другой у казахов.
Ответить
roman230582
1454608246
Побольше бы подобных вью про закулисье, бывает интересно почитать
Ответить
Главные новости
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
3
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
4
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
5
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
Бабаев высказался о старте сезона для ЦСКА и доверии к Игдисамову
10:50
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 10 августа 2026
10:21
Раскрыт клуб, куда перейдет Батраков
09:37
5
Тренер ЦСКА объяснил замену Гонду в матче с «Ростовом»
09:27
2
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
7
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
9
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
4
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
4
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
9
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
9
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
11
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
12
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
1
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
8
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
35
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
6
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
19
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+