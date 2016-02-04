Гатагов: «С Де Зеувом не сошлись, все время лупили друг друга и кусались»

Экс-спартаковец Сослан Гатагов рассказал, кто из легионеров ему особо запомнился.

«Макгиди, конечно. Когда приходил тренироваться с основой, я играл против него. Весь мир знает его финт, но никто не может его поймать. И для меня было хорошим уроком тренироваться с ним. Он меня обыгрывал-обыгрывал, я ему по ногам бил. Однажды говорю ему: «Ты щитки-то надень». А он такой: «Это мои проблемы. Бей, делай что хочешь». Я ему пару раз саданул, он мне ни слова не сказал. После тренировок с Макгиди спускался за дубль, и мне намного легче было играть против молодых парней. Эйден русский нормально знал, подкалывал нас. Говорит: «Зачем вы в плюс 20 ходите в кожаных куртках? Почему вы все хмурые? Почему у вас девушки красивые, а вы такие некрасивые? За что они вас любят?»



Ари тоже классный. Я как-то проснулся на завтрак, попросил яичницу. Мне все сделали, я себе поляну красивую накрыл – яичница, йогурты, все такое. И Ари на своем вальяже, на кепке, на легком стиле идет. Всем отбил, садится рядом со мной. Смотрит на яичницу, палец в нее засовывает и говорит по-русски удивленно: «Что это?» Такие шуточки у бразильцев были, даже Кариока смеялся и улыбался. У меня на старом телефоне видео есть, где он улыбался. Я только с Де Зеувом тяжело сошелся. Мы в Австрии чуть не подрались с ним на сборе, при Эмери. Уже должны были улетать, играли в дыр-дыр. Он как саданул мне – хорошо так. Мы на этой теме начали друг друга лупить, кусались все время. Но не было такого, чтобы после тренировки лез в стиле «иди сюда, поговорим». Споры все на поле оставались.

Николас Пареха, например, мог жестко напихать на тренировке, но потом обязательно подойти и объяснить все. Когда сделали первую операцию на «крест», я сидел дома с подвисшим настроением. Звонит телефон, номер незнакомый. Я поднимаю трубку, и Пареха на русском языке речь толкает. Меня прямо пробрало всего. Очень жаль, что у него то же самое потом случилось. Был бы его телефон – обязательно бы набрал. Вообще, если бы не эти травмы, он мог бы уйти из «Севильи» выше, голова у него футбольная. Как Рохо, который сыграл в финале чемпионата мира и попал в «Манчестер Юнайтед». Смотрю на него и вспоминаю, как мы с ним за дубль вместе играли. Есть все-таки чудеса в жизни, очень рад за него. А Инсаурральде – типичный латинский защитник. У него позиция: «Я умру, но ты тогда со мной. Не дам тебе пройти». Он однажды Кротову так в игровом моменте наступил на ахилл, что порвал ему бутсу с носком – у Крота ноги улетели выше головы», – сказал Гатагов.