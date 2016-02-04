В «Урале» рассказали о деталях перехода Ерохина в «Ростов»

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника своей команды Александра Ерохина в "Ростов". По словам Иванова, клуб пошел на встречу футболисту.

"Мы пошли навстречу футболисту. Оставили себе часть прав на Ерохина в будущем. Трансферная политика ведется круглый год, мы смотрим. Если кто-то попадется, будем искать и брать футболиста. А если не будет никого, будем играть теми, кто есть. У нас хороший состав, и от потери Ерохина не думаю, что мы так сильно пострадаем. Хотя он хороший футболист.

Захотел сменить обстановку, поиграть в клубе, который, как он считает, высшего уровня. Дай бог парню. Мы не могли его долго удерживать, не могли долго его уговаривать. Договорились так", — рассказал президент екатеринбургского клуба.