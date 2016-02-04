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    Ерохин продолжит карьеру в «Ростове»

    "Урал" и "Ростов" поставили точку в вопросе трансфера полузащитника Александра Ерохина. Таким образом, вторую часть сезона 26-летний футболист начнет в стане ростовского клуба.

    "Футбольный клуб "Урал" благодарит Александра за продуктивную и яркую игру в составе нашей команды и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится на сайте екатеринбургского клуба.

    Напомним, что в составе екатеринбургского клуба Ерохин выступал с 2013 года и за это время сыграл 66 матчей в РФПЛ и Кубке России, отличившись в них 12 раз.

    Источник: ФК «Урал»

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    04.02.2016 09:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 февраля 2016, 15:28

      Ростов чемпион!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > андрей андреев 4 февраля 2016, 17:30

      В следующем веке

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 4 февраля 2016, 13:04

      Вот дебилы,кто играть то будет теперь чтобы удержать позицию а еще и улучшить,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 февраля 2016, 11:22

      Шикардос!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 4 февраля 2016, 11:06

      Успехов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 февраля 2016, 10:25

      Хорошая новость.

      2
      Ответить
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