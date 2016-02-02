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    Сергей Давыдов может перебраться в Венгрию

    Нападающий КАМАЗа Сергей Давыдов заявил, что летом он может перебраться в один из венгерских клубов.

    "Ситуация в КАМАЗе не простая. Но руководство бьется за клуб, делает все возможное и не возможное. До 5-го у нас сборы, потом предоставят до 10-го числа выходные. Если до этой даты ничего не прояснится, все может быть… Но пока о снятии никто не говорит. Все хотят сохранить клуб в этом городе. У этой команды очень богатая история!

    Есть ли у меня предложение из-за рубежа? Да, из Венгрии. Они уже с лета на меня выходят. Но у меня контракт рассчитан до конца сезона. А потом готов буду рассмотреть предложение, поеду туда. Европа – не Россия. Ну что ж теперь, поеду покорять Венгрию!" - сказал Давыдов.

    В нынешнем сезоне 30-летний Давыдов провел за КАМАЗ 13 матчей и забил 4 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 20:19

      Да-а, Европа - не Россия, благотворительный супчик завсегда получишь.

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