Нигматуллин: «В моей жизни футбол и музыкальная карьера не пересекаются»

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин рассказал, как ему удается совмещать работу диджея и футбольного комментатора.

"Тяжело ли совмещать футбол и музыкальную карьеру? К счастью, за DJ’ским пультом и на футбольном поле я выступаю ни в один и тот же день. Вот когда мы выезжали на футбольный фестиваль, проводя ночь за пультом, а утром выходя на матч, то тогда это было сложновато, а в общем и целом совмещать можно. В моей жизни эти совершенно разные два занятия не пересекаются. И там, и там есть свой интерес, своя публика, но это разная публика. Молодые люди, которые приходят на мои музыкальные выступления, практически не интересуются футболом, а футбольные болельщики мало увлекаются клубной музыкой, хотя, знаете, и моя музыка скорее не клубная, а для прослушивания в машине или в наушниках в метро", - приводит слова Нигматуллина корреспондент "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко.