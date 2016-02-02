Непомнящий раскрыл детали трансфера Чернова в «Зенит»

Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о нюансах трансфера бывшего игрока команды Евгения Чернова в "Зенит".

"Чернов — фланговый защитник. Плюс может линейного игрока исполнить, если схема с тремя защитниками. Он левша – а-ля Жирков. Чернов принадлежал "Томи", но в первой части сезона выступал в аренде за "Енисей". Мы за ними следили. Он томский воспитанник, но у нас на его позиции большая конкуренция: Бордачев, Темников, Тен. Поэтому мы давали ему играть за другие команды. А когда решили его вернуть, появился вариант с "Зенитом".

Говорили Евгению, что сейчас ему необходима постоянная игровая практика. Как это делать в сегодняшнем "Зените"? Мы предполагали трансфер Жиркова в питерскую команду, поэтому предупреждали, что его ожидают серьезные трудности с игровой практикой, что в лучшем случае будет играть в "Зените-2". Но это все мои предположения. Надеюсь, что ошибаюсь. Играть за "Зенит-2" тоже почетно, но "Томь" решает задачу по выходу в РФПЛ. У Евгения есть свои аргументы: "Валерий Кузьмич, поймите — "Зенит" есть "Зенит". Туда два раза не зовут". Аргументы я его принял. Так и есть", — заявил наставник томского клуба.