Миланов: «Мы сильнее, чем «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов прокомментировал предстоящее московское дерби в рамках РФПЛ, в котором армейцам будет противостоять "Спартак". Напомним, что матч пройдет 6 марта.

Миланов уделил особое внимание своему соотечественнику Ивелину Попову, который играет за красно-белых.

"Спартак" - ЦСКА - это самое главное дерби. А с Ивелином мы ни о чем не спорили. Ивелин знает, что ЦСКА - это стабильная команда, которая всегда играет хорошо. А у "Спартака" было много изменений. В общем, я думаю, что мы сильнее, чем "Спартак". Я очень рад за Ивелина, он очень хороший игрок. Я был признан в 2012 году лучшим молодым футболистом Болгарии, а сейчас надо прибавлять. Надеюсь, что в следующем году в этом списке я буду на первом месте. Есть только первое место. Я знаю, что у меня есть хорошие качества, и я буду бороться только за первое место в этом списке, как и ЦСКА, который борется только за чемпионство", - заявил Миланов.