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    «Спартак» сохранил за собой приоритетное право на выкуп Митрюшкина

    "Спартак" сможет выкупить вратаря Антона Митрюшкина, отданного в аренду в "Сьон".

    "Спартак" имеет приоритетное право на возврат вратаря Антона Митрюшкина из "Сьона", если швейцарский клуб получит предложение по продаже или аренде 19-летнего футболиста. Контракт Митрюшкина со "Сьоном" рассчитан до 2019 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Следует добавить, что если "Сьону" поступит предложение от любого клуба на выкуп или аренду, то "Спартак" получает преимущественное право выкупа или аренды нашего воспитанника на предложенных швейцарскому клубу условиях.

    Отметим, что "Спартак" предложил Антону новый контракт, но он предпочел получать игровую практику за рубежом. ФК "Спартак" благодарит Митрюшкина за время, проведенное в нашей команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – сказано на официальном сайте "Спартака".

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.02.2016 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 9 февраля 2016, 18:27

      Опыта наберётся вернём ДОМОЙ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 февраля 2016, 09:41

      лучше бы Писю продали

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 февраля 2016, 06:59

      Так я не понял его купили или взяли в аренду?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 февраля 2016, 23:56

      Ну хоть так

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 февраля 2016, 23:32

      Развалил Димка Спартак

      1
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      ...
      Рейтинг: +62

      Altayvovan > mgordeev 9 февраля 2016, 18:26

      Там даже фундамента небыло когда он пришёл!

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